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"ما تقلقوش على بلادكوا.. مصر كبيرة أوي"| رسائل الرئيس السيسي للمصريين في عيد الميلاد
الرئيس السيسي: حجم الوعي والفهم عند المصريين ضخم جدًا
الرئيس السيسي للمصريين: القلق يمكن يكون مبرر.. والأمور هتعدي بسلام
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الرئيس السيسي في عيد الميلاد: مصر محمية بمحبة شعبها وإرادة الله.. والقادم أفضل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية لقداسة البابا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي،  في تصريحات تلفزيونية، إنه يتابع جميع ردود الأفعال والقلق الواضح بها ومن الممكن ان يكون مبرر والاعوام الماضية كان يوجد بها قلق ايضا وإن شاء الله تعدي بسلام ونحن لا ننسي ابدا ان هناك رب يحمي الجميع ويحافظ علي الدولة والمصريين.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي الي أهمية الأخذ بالأسباب لحماية بلدنا عن طريق محبتنا لبعض، قائلا:" رصيد محبة المصريين بيزيد يوم عن يوم وحجم الوعي الموجود لدي المصريين يجعلهم قادرين علي مواجهة أي شيء.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر دولة كبرى والأيام المقبلة سوف تكون بأمر الله افضل من الماضي وكل عام وانتم بخير وعام سعيد عليكم جميعا.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته في كاتدرائية ميلاد المسيح خلال الاحتفال بقداس عيد الميلاد بالعاصمة : كل عام والمصريون بخير وسلام ولازم نأخذ بكل الأسباب لحماية بلادنا حجم الوعي والفهم اللي موجود عند المصريين ضخم جدا .. بيخليهم شايفين وفاهمين ومستعدين يتعاملوا مع أي أمر يشوفوه جوا وبره مصر شايفينه كويس جدا.

كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية قداس عيد الميلاد 

 لازم تطمئنوا إني دايما بتعامل مع كل الأمور بشرف وأمانة ونزاهة كبيرة .. لو كان المسئول عنكوا إنسان مش كويس خافوا على بلادكوا .. لو إيده وخده أموال الناس خافوا على بلادكوا .. الحمد الله رب العالمين لا ده موجود ولا ده موجود .. ومصر دولة كبيرة أوي

ناخد بكل الأسباب لحماية بلادنا .. وأولها محبتنا لينا كلنا لبعضنا،  مخزون المحبة و رصيد المحبة بين المصريين بيزيد يوم عن يوم ..  وده أمر آخر يتحط في الاعتبار .

وحجم الوعي والفهم لدى المصريين حجم ضخم للتعامل مع أي أمر ونتعامل مع الأمور بشرف وأمانة ونزاهة

وقال الرئيس السيسي ك كل عام ومصر بخير وسلام.. فيه حاجات كتير بنعملها محدش بيأخذ باله منها، وإحنا مش ناسيين إن فيه رب وربنا يحفظنا كلنا.. يمكن حد يفتكر أو ينسى مع الظروف إن الأمور مش ممسوكة.. مش بينا إحنا البشر لا برب البشر.

وتابع الرئيس السيسي : عام سعيد، وتكون السنة دي أفضل من السنوات اللي فاتت، وأنا بتابع كل الأمور وبشوف كل ردود الأفعال من القلق .. والقلق قد يكون مبرر.. انتم لازم تعرفوا انا بكلم الدنيا في مصر وبرة مصر من خلالكم وان شاء الله السنة دي تكون أفضل من السنوات اللي فاتت.

الرئيس عبد الفتاح السيسي بابا الإسكندرية قداسة البابا قداسة البابا تواضروس الثاني مناسبة عيد الميلاد المجيد

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