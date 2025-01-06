الرئيس السيسي: حجم الوعي والفهم عند المصريين ضخم جدًا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يوجد داخل مصر أشياء كثيرة غائبة عن وعي الكثيرة، معقبًا: «إحنا مش ناسين إن فيه ربنا، وربنا يحفظنا كلنا».

جاء ذلك خلال كلمته أثناء المشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الرئيس السيسي، «إحنا كلنا مؤمنين بالله، لكن مش عايزين ننسى إن محدش يقدر يعمل أي حاجة في الوجود إلا بأمر الله سبحانه وتعالى».

وتابع الرئيس السيسي: «هذا لا يعني أننا كمصريين، لا نأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا، فأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا البعض.. رصيد المحبة بين المصريين بيزيد يوم عن الآخر».

وأكمل الرئيس السيسي: «حجم الوعي والفهم اللي عند المصريين، ضخم جدًا، يجعلهم واعين ومستعدين للتعامل مع أي أمر قد يشاهدوه داخل أو حارج مصر»

وأردف: أنا كإنسان مسئول عنكم، لازم تتطمئنوا إني بتعامل مع الأمور بشرف وأمانة ونزاهة كبيرة، ولو كان المسئول إنسان مش كويس؛ خافوا على بلدكم، ولو إيده واخده أموال الناس وملطخة بالدماء؛ تخافوا على بلدكم.. وبفضل الله لا ده موجود ولا ده موجود».

واختتم الرئيس السيسي: «مصر دولة كبيرة أوي، وكل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد علينا كلنا، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أفضل من الأيام اللي فاتت».