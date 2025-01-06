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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اقتصاد

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب
عبد العزيز جمال
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كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفترة المقبلة.

وأجاب البدوي في مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر"، عبر قناة "أزهري"،  عن سؤال "هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟"، موضحًا: "القانون به زيادات محددة، كما أننا نتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف البدوي: "بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر".

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

وتابع: "هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة".

في سياق متصل، يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات 2025 ، حيث بدأ عام 2025 ليحمل بشرى سارة للملايين من الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث أكدت مصادر حكومية أن المرتبات والأجور ستشهد زيادات لصالح أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص. 

هذه الزيادة جاءت تماشياً مع التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية للمواطنين المصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.

موعد زيادة المرتبات 2025

تفاصيل زيادة المرتبات 2025

من المتوقع أن تكون الزيادة حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وقد تشمل الزيادة العلاوات الدورية والعلاوة الاستثنائية، إلى جانب زيادة حوافز غلاء المعيشة.

تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور:

منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات، كان أبرزها:

  1. 2017: رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.
  2. 2019: زيادة الحد الأدنى من 1400 إلى 2000 جنيه.
  3. 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
  4. أبريل 2022: زيادة من 2400 إلى 2700 جنيه.
  5. أكتوبر 2022: زيادة من 2700 إلى 3000 جنيه.
  6. سبتمبر 2023: رفع من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.
  7. مارس 2024: زيادة من 4000 إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.

موعد صرف الزيادة

من المنتظر أن تبدأ زيادة المرتبات 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن المتوقع تبكير صرف العلاوات في مارس 2024، ، كما أن الزيادة الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص ستكون في يوليو 2025، مما يوفر الدعم المادي للمواطنين.

تعد زيادة المرتبات 2025 بمثابة خطوة هامة نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتأتي في توقيت حساس يستدعي دعم الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص في 2025

ستشهد مرتبات العاملين في القطاع الخاص أيضًا زيادات بناء على نصوص قانون العمل 12 لسنة 2003، الزيادة ستشمل صرف العلاوة الدورية المستحقة في 1 يوليو 2025، ما سيؤدي إلى تجاوز الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، بزيادة تتماشى مع قوانين المجلس القومي للأجور.

موعد زيادة المرتبات 2025

موعد زيادة المرتبات رسميا وفقا للقانون

تُمنح العلاوة الدورية المقبلة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%، لكن وفق تعديل جديد جرى تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2024، إذ أصبحت العلاوة مُستحقة في الأول من مارس 2024، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون و 15% لغير المخاطبين

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