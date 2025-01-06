بعد ضبط 4 ملايين قطعة.. حبس 14 شخصا من تجار الألعاب النارية بالقاهرة

قررت النيابة العامة في القاهرة حبس 14 شخصا لاتهامهم بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية قطعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار ومحرزي الألعاب النارية في مناطق وسط العاصمة.

وأسفرت جهود أجهزة أمن القاهرة عن تحديد وضبط 14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وكمية من خامات وأدوات التصنيع .

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.