نماذج امتحانات نصف العام تثير الجدل .. وأولياء أمور: ولادنا هيتظلموا

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بيانا إعلاميا عبرت خلاله عن تخوفات أولياء أمور طلاب المدارس من قرار إعداد 3 نماذج امتحانات لكل مادة لتوزيعها في لجان امتحانات نصف العام 2025 ، مؤكدة أن الأهالي متخوفون من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب عند وضع 3 نماذج مختلفة لامتحان كل مادة.

وحذرت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر من تكرار ما حدث في الامتحانات الشهرية في الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، مشيرة إلى أنه تم اعداد 3 نماذج غير متكافئة من حيث مستوى صعوبة الاسئلة في كل مادة ، مما تسبب في شعور بعض الطلاب بالظلم في التقييم

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إن فكرة وضع عدة نماذج لكل مادة في اللجنة الامتحانية الواحدة فكرة جيدة ، لكن لابد من انشاء بنوك اسئلة متكافئة الصعوبة يتم من خلالها سحب نماذج امتحانات نصف العام 2025 لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب جميعا .

واقترحت الحزاوي للحد من الغش في امتحانات نصف العام 2025 ، أن يكون الامتحان موحد ولكن ترتيب الاسئلة مختلف من طالب لآخر مما سيصعب عملية الغش بين الطلاب.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية تفاصيل هامة بشأن امتحانات نصف العام 2025.

قالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه بشأن امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل، سيكون الامتحان لكل صف و لكل مادة من ثلاثة نماذج مختلفة متساوية في الوزن النسبي ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه يتم تنفيذ الخطوات التالية قبل طباعة امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل منعا لتداخل الامتحانات :