نماذج امتحانات نصف العام تثير الجدل .. وأولياء أمور: ولادنا هيتظلموا

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بيانا إعلاميا عبرت خلاله عن تخوفات أولياء أمور طلاب المدارس من قرار إعداد 3 نماذج امتحانات لكل مادة لتوزيعها في لجان امتحانات نصف العام 2025 ، مؤكدة أن الأهالي متخوفون من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب عند وضع 3 نماذج مختلفة لامتحان كل مادة.
وحذرت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر من تكرار ما حدث في الامتحانات الشهرية في الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، مشيرة إلى أنه تم اعداد 3 نماذج غير متكافئة من حيث مستوى صعوبة الاسئلة في كل مادة ، مما تسبب في شعور بعض الطلاب بالظلم في التقييم
وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إن فكرة وضع عدة نماذج لكل مادة في اللجنة الامتحانية الواحدة فكرة جيدة ، لكن لابد من انشاء بنوك اسئلة متكافئة الصعوبة يتم من خلالها سحب نماذج امتحانات نصف العام 2025 لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب جميعا .
واقترحت الحزاوي للحد من الغش في امتحانات نصف العام 2025 ، أن يكون الامتحان موحد ولكن ترتيب الاسئلة مختلف من طالب لآخر مما سيصعب عملية الغش بين الطلاب.
وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية تفاصيل هامة بشأن امتحانات نصف العام 2025.
قالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه بشأن امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل، سيكون الامتحان لكل صف و لكل مادة من ثلاثة نماذج مختلفة متساوية في الوزن النسبي ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.
وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه يتم تنفيذ الخطوات التالية قبل طباعة امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل منعا لتداخل الامتحانات :
- اعداد ثلاثة مظاريف لكل نموذج اختبار .
- لكل نموذج مظروف خاص به مسجل عليه الصف / الفترة (صباحي) - مسائي ( اسم المادة / رقم النموذج/ تاريخ انعقاد الامتحان .
- يكتب بأسفل كل ورقة بنموذج الامتحان بخط صغير اسم المادة / الصف / رقم النموذج ) .
- لزيادة التأمين لا يفتح سوى مظروف واحد فقط أثناء الطباعة سواء كان مظروف أسئلة ثم نموذج الإجابة الخاصة به و بعد الانتهاء من طباعة النموذج ( أ ) مثلا يتم التعامل أيضا مع النموذج ( ب ) ثم النموذج ( ج ) مثل ما سبق حتى لا تتداخل أوراق النماذج مع بعضها .
- لا يتم تسليم نماذج الإجابة إلا بعد الانتهاء من زمن الامتحان المحدد بالجدول منعا لحدوث الغش .
- التأكيد على تشكيل غرفة عمليات للامتحانات بكل إدارة لمتابعة الامتحانات و حل أي مشكلة تحدث اثناء الامتحانات .
- التأكيد على كل مدرسة بأن تشكل الكنترول ولجنة الأسئلة و توزيع الملاحظين و الموانع مسئولية مدير كل مدرسة .
- لا يتم فتح مظاريف الامتحان إلا في الوقت المحدد و يكون التوقيع عليها من لجنة الأسئلة و الموجه المقيم بالمدرسة يوميا و في حاله عدم وجود موجه مقيم اثناء فتح مظروف الامتحان يتم عمل محضر إثبات حاله و تبليغ غرفة الامتحان بالإدارة بذلك .
- لا يتم تسليم أو تسلم الامتحانات بالمدارس إلا بمحاضر موقع عليها .
- كنترول المدرسة يراجع الأوراق ويتم ختمها بختم الكنترول بعد تسلسلها ويسلمها للتصحيح ويتم توفير حجرات للتقدير بجوار الكنترول