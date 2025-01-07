أمير هشام: يجب أن يتمسك اتحاد الكرة بقراره.. وكيف يكون الزمالك مديونًا لمدة 20 عامًا؟

أبدى الإعلامي أمير هشام، اندهاشه الشديد من تصريحات حسين لبيب رئيس النادي الزمالك، بشأن وجود مديونية على النادي لاتحاد الكرة منذ عشرين عامًا، مشيرًا إلى أن ما يحدث (تهريج واضح)، فكيف يكون نادٍ مديونًا بمبالغ كبيرة كل هذه السنوات.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "يجب أن يطبق اتحاد الكرة قراره بعدم قيد أي لاعبين جدد إلا بعد تسديد الديون، وطالما تم اتخاذ القرار لا يجب الرجوع فيه مطلقا".

وأضاف: "الوضع المالي داخل نادي الزمالك صعب جدًا، ولكن طالما المجلس متواجد الآن عليه أن يبذل قصارى جهده لحل الأزمات".

وأكمل: "مجلس إدارة نادي الزمالك سيعمل على حل مشكلة المستحقات المالية، كما أنه قريب من تجديد عقد زيزو حسب تصريحات رئيس النادي، كما أن ممدوح عباس يساهم في حل الأزمات ومنها ملف زيزو".