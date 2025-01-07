خالد الغندور: الأهلي يعطي السولية الضوء الأخضر لتحديد مصيره

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي أعطى الضوء الأخضر لعمرو السولية لاعب الفريق لتحديد مصيره سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"السولية عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي وهناك نية لتجديد عقد اللاعب واستمراره مع الفريق وسيتم تقديم عرض جديد له خلال الأيام القليلة المقبلة".

واختتم:"الأهلي لن يضغط على السولية في حالة طلبه الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم واللاعب يمتلك بالفعل عروض من الخليج وليبيا لذلك الأهلي ينتظر ما سيقرره اللاعب".