أمريكا والكويت.. الوظائف الشاغرة لشهر يناير في السفارات والوزارات والهيئات والبنوك وخارج مصر

يشهد شهر يناير 2025 فرصة ذهبية للباحثين عن وظائف داخل مصر وخارجها، حيث أُعلنت مئات الوظائف في مجالات متنوعة تناسب مختلف التخصصات والمؤهلات. تشمل هذه الوظائف فرصًا لحديثي التخرج وأخرى تتطلب خبرة مهنية، وتتنوع بين وظائف حكومية، وأخرى في القطاع الخاص، بالإضافة إلى وظائف بالسفارات الأجنبية. نستعرض في هذا التقرير أبرز الوظائف المتاحة، مع تفاصيل الشروط وطريقة التقديم.

يشهد شهر يناير 2025 فرصًا واسعة للتوظيف داخل وخارج مصر، مع توفر عدد كبير من الوظائف المتنوعة التي تلبي احتياجات مختلف التخصصات والمؤهلات. تشمل هذه الوظائف فرصًا لحديثي التخرج وأخرى تتطلب خبرة مهنية، وتتنوع بين وظائف حكومية، وأخرى في القطاع الخاص، بالإضافة إلى وظائف بالسفارات الأجنبية. هذا التقرير يرصد أبرز الوظائف المعلن عنها خلال الشهر، مع تفاصيل التقديم والشروط المطلوبة.

وظائف سكك حديد مصر

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن توفر وظائف نوعية مختلفة التخصصات لخريجي كليات الهندسة والفنيين. يستمر التقديم حتى 2 فبراير 2025.

التخصصات المطلوبة:

مهندسو ميكانيكا: للعمل في أقسام الورش ومراقبة الإنتاج.

مهندسو حركة وتشغيل: لمتابعة سير القطارات وإزالة الأعطال.

مهندسو صيانة وتجديدات: للخطوط والجسور.

مهندسو إشارات: للإشراف على أنظمة الإشارات.

الشروط المطلوبة:

ألا يزيد العمر عن 30 عامًا.

بكالوريوس هندسة كهرباء.

صحيفة الحالة الجنائية سارية.

عضوية بنقابة المهندسين.

موقف محدد من الخدمة العسكرية.

وظائف للأطباء في الكويت

أعلنت وزارة العمل عن فرص للأطباء للعمل بدولة الكويت، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 8 يناير 2025.

التخصصات المطلوبة:

5 أطباء في تخصص التجميل والفيلر.

3 أطباء عام.

2 أطباء أسنان.

الشروط:

لا يقل العمر عن 35 عامًا.

اجتياز اختبارات Biometrics واختبارات وزارة الصحة الكويتية.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

الأوراق المطلوبة:

شهادات معتمدة من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة الكويت.

طريقة التقديم:

إرسال الطلبات عبر واتساب: 01128467948.

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن وظائف شاغرة للشباب من الجنسين في المجال الإداري، بمرتب شهري 7784 دولارًا. يستمر التقديم حتى 14 يناير 2025.

الشروط:

خبرة سنتين في العمل الإداري.

مهارة في برامج Microsoft Office.

إجادة اللغة العربية.

مؤهل عالٍ أو شهادة ثانوية.

طريقة التقديم:

التقديم إلكتروني عبر موقع السفارة.

وظائف البريد المصري

أعلنت هيئة البريد المصري عن وظائف متنوعة في عدة تخصصات، حيث يستمر التقديم حتى 30 يناير 2025.

التخصصات المطلوبة:

مهندسو كهرباء وميكانيكا.

أخصائيو بريد وخدمة عملاء.

محامون.

الشروط:

عمر المتقدم لا يتجاوز 30 عامًا.

حسن السير والسلوك.

تقدير جامعي لا يقل عن جيد.

اجتياز الفحص الطبي وتحليل المخدرات.

الأوراق المطلوبة:

شهادة الميلاد.

المؤهل الدراسي.

سجل جنائي حديث.

صور شخصية حديثة.

وظائف محافظة مطروح

أعلنت محافظة مطروح عن وظائف قيادية بنظام الانتداب للموظفين الحكوميين، والتقديم مستمر حتى 15 يناير 2025.

التخصصات المطلوبة:

مديرو الإدارات الهندسية.

مدراء التنظيم بالمراكز والمدن.

الشروط:

موظفون حكوميون بدرجة وظيفية ثانية هندسية.

سكان محافظة مطروح.

الأوراق المطلوبة:

تحليل مخدرات من مستشفى حكومي.

بيان حالة وظيفية.

بطاقة الرقم القومي.

المؤهل الدراسي.

وظائف بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن وظائف للشباب في مجال خدمة العملاء، حيث يستمر التقديم حتى نهاية يناير 2025.

الشروط:

درجة جامعية.

مهارات تواصل.

لا يشترط الخبرة.

معرفة بالخدمات المصرفية.

طريقة التقديم:

التقديم عبر موقع LinkedIn الخاص بالبنك.

وظائف شركة الكهرباء

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن وظائف قيادية بنظام الانتداب للعاملين بقطاع الكهرباء. يستمر التقديم حتى نهاية يناير 2025.

الشروط:

من العاملين بقطاع الكهرباء.

بيان حالة وظيفية يتضمن البيانات الشخصية والوظيفية.

تحليل مخدرات حديث.

طريقة التقديم:

تقديم الطلبات باليد لإدارة الموارد البشرية.

تُعد فرص العمل المعلنة في شهر ينايرفرصة رائعة للراغبين في تحسين أوضاعهم المهنية والتوظيف في مختلف القطاعات داخل وخارج مصر سواء كنت مهندسًا، طبيبًا، إداريًا وتلبي هذه الفرص احتياجات الشباب والخريجين والمهنيين ذوي الخبرة. ينصح المتقدمون بالاطلاع بدقة على الشروط المطلوبة لكل وظيفة، وإعداد المستندات اللازمة قبل المواعيد النهائية للتقديم، لضمان الاستفادة من هذه الفرص الواعدة.