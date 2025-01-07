وفد سوري برئاسة وزير الخارجية يزور الأردن

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتواجد برفقة وفد رفيع المستوى من بلاده في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إنّ الشيباني سيلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مقر الوزارة في عمّان.

وبين أنّ الوزيرين سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب اللقاء.

وفي وقت سابق، وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، إنه تم مناقشة سبل إعادة إعمار سوريا ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أكد على ضرورة العمل على دعم الشعبين السوري والفلسطيني.

وأضاف الصفدي : نأمل تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا ونؤكد دعمنا للشعب السوري وخياراته، وسنعمل على دعم الإدارة السورية الجديدة ببناء القدرات وتوفير الخدمات الأساسية، ونؤكد رفضنا للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية.

ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية انتهاك واضح للقوانين الدولية، مضيفا " ونؤكد رفضنا الواضح للعدوان الإسرائيلي على غزة، ونؤكد ضرورة إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع بحثنا سبل تعزيز الاستقرار في الضفة الغربية، وأن أمن لبنان واستقراره أمر شديد الأهمية ونرفض أي اعتداء على سيادته، و لا نريد فوضى أو قتالا في سوريا، و يجب تهيئة ظروف عودة اللاجئين السوريين وسنعمل على دعم الإدارة الجديدة في ذلك.