الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول

أنهى نادي الزمالك الشوط الأول متقدما على نظيره بتروجيت بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمع ببينمها ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي.

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب فريق بتروجيت قابلها ضربة رأسية من ناصر منسي مهاجم الزمالك تصدى لها محمد صلاح حارس الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 21، استغل الفلسطيني عدي الدباغ، هجمة مرتدة لصالح نادي الزمالك، ونجح في الانفراد بحارس بتروجيت وسدد الكرة في الشباك ليسجل هدف الزمالك الأول.

وأضاف حسام عبد المجيد الهدف الثاني لصالح فريق الزمالك فى الدقيقة 37 أمام بتروجيت من ركلة جزاء

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك فى الدقيقة 36 بعدما تعرض عدي الدباغ لعرقلة داخل منطقة الجزاء لفريق بتروجيت.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع :أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ونبيل عماد دونجا ومحمد السيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وخوان بيزيرا وسيف الجزيري.