بعد إعلان ترودو استقالته.. ترامب: كندا ستكون «عظيمة» إذا أصبحت ولاية أمريكية

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن كندا ستكون "آمنة" وستصبح "عظيمة" حال اندماجها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عزمه الاستقالة من منصبه.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن: "العديد من الكنديين يريدون أن تصبح بلادهم الولاية الأمريكية رقم 51، لم يعد بإمكان الولايات المتحدة تحمل العجز التجاري الهائل والإعانات التي تحتاجها كندا للبقاء واقفة على قدميها".

وأضاف أن: "ترودو كان على علم بذلك، واستقال".

وأوضح ترامب أنه "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة الأمريكية، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون (كندا) آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية، التي تحيط بها باستمرار".

وتابع: "معاً، كم ستكون هذه الأمة عظيمة".

يأتي ذلك بعدما أعلن ترودو، أمس الاثنين، استقالته من منصبه الذي تولاه منذ 10 أعوام، موضحاً أنه سيواصل أداء مهماته إلى أن يختار حزبه خليفة له.

وقال ترودو أمام الصحفيين في أوتاوا: "أعتزم الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب والحكومة، بمجرّد أن يختار الحزب رئيسه المقبل".

وكان ترامب اقترح على ترودو، خلال زيارته إلى مارالاجو، في ديسمبر الماضي، أن تصبح كندا ولاية أمريكية، إذا كان يرى أن فرض رسوم جمركية على منتجاتها بسبب فشلها بمعالجة قضايا التجارة والهجرة، سيدمر اقتصاد أوتاوا.