ترامب يسخر من ترودو وبايدن ويصرح مجددا بشأن ضم كندا وبنما وجرينلاند

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الخميس سلسلة من المنشورات عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، حول استحواذ الولايات المتحدة على كندا وبنما وجزيرة جرينلاند الدنماركية.

وجاءت منشورات ترامب، في رسالته بمناسبة أعياد الميلاد وبدأها "بتمني عيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك الجنود الرائعين من الصين، الذين يعملون بحب، ولكن بشكل غير قانوني، في قناة بنما".

ونوه الرئيس الأمريكي المنتخب، إلى الأرواح الأمريكية التي فقدت أثناء بناء قناة بنما منذ أكثر من 100 عام، مضيفا أن الولايات المتحدة "تضع مليارات الدولارات في أموال "الإصلاح"، لكنها لن تقول أي شيء على الإطلاق عن "أي شيء".

وانتقل ترامب في حديثه إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي أشار إليه باسم "الحاكم"، واقترح مرة أخرى أن الولايات المتحدة يمكن أن تضم كندا كولاية رقم 51.

وأكد أنه "إذا أصبحت كندا الولاية رقم 51، فإن ضرائبها سوف تنخفض بنسبة تزيد عن 60٪، وسوف تتضاعف أعمالها على الفور، وسوف تحظى بالحماية العسكرية مثل أي دولة أخرى في العالم".

وفي منشور آخر، شجع ترامب نجم الهوكي المحترف السابق واين جريتزكي على الترشح لمنصب رئيس وزراء كندا لكن جريتزكي "لم يكن مهتما".

وبعد ذلك قال الرئيس الأمريكي المنتخب إن "شعب جرينلاند، الذي تحتاجه الولايات المتحدة لأغراض الأمن القومي، والذي يريد أن تكون الولايات المتحدة هناك، وسوف نفعل ذلك!".

ولم تتوقف السخرية عند ترودو، وإنما امتد الأمر إلى الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، ووصفه بأنه "رجل ليس لديه أي فكرة عما يفعله" وأرسل تحياته الموسمية إلى "المجانين اليساريين المتطرفين".