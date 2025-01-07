قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يتلقى 160 ألف شكوى واستغاثة في شهر
حصاد 100 يوم من بداية جديدة لبناء الإنسان.. تقديم 288 مليونًا و190 ألفًا و627 خدمة
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
استثمار 250 فدانًا بالعاشر من رمضان لإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي.. نقلة نوعية بقطاع النقل
هل المطر الشديد عذر شرعي لجمع الصلاة أو أدائها بالمنزل؟
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7-1-2025 .. فيديو
ليس له علاج.. ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التنفسي البشري في الصين
لـ 44 ألف مستفيد.. الزراعة: 9 مليارات جنيه إجمالى تمويل مشروع البتلو حتى الآن
دعاء الصباح لتفريج الهموم وتيسير الأمور.. ردده أوقات استجابة الدعاء
خالد الغندور: منافسات الكونفدرالية أقوى من أبطال أفريقيا
توجهات جديدة لاستغلال أملاك وزارة الري في تنمية مستدامة وخدمة المجتمع
حادث اصطدام لودر.. وزارة البترول تكشف عن أسباب حريق خط غاز القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

سيارة المخرج محمد سامي تقوده لقفص المحكمة.. تفاصيل

المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر
المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر
كتب محمد عبدالله :
×

أحالت نيابة أول وثان الشيخ زايد الجزئية المخرج محمد سامي وأحمد فراج إلى محكمة الجنح المختصة، في اتهام الأول بإصابة الثاني وسبه، واتهام الثاني بسب المخرج وإتلاف سيارته.

وحددت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضين رئيس النيابة، تحديد جلسة 18 يناير لمحاكمة المخرج محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات، أمام محكمة الجنح.

وتتضمن القضية تفاصيل وكواليس شغلت الرأي العام، ووجهت النيابة العامة للمخرج محمد سامي إحداث إصابات عمدا في المجني عليه أحمد فراج أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما، وسبه بأن وجه غليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها خدش الشرف والاعتبار.

كما اتهمت النيابة المتهم الثاني أحمد فراج بسب المخرج محمد سامي بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها خدش الشرف والاعتبار، واتلف باهماله السيارة المملوكة للمخرج الرقيمة ب ب 6586.

وقال المخرج محمد سامي، في التحقيقات، إنه عندما شاهد التلفيات في سيارته جلس على مقعده لإدارتها للتأكد من سلامتها، إلا أنه فوجئ بإنارة جميع لمبات حساسات السيارة 'السينسور"، ما يؤكد وجود مشكلة في طريقة عمل السيارة وليس طبقة الحماية الخارجية فقط، وهو ما أدى إلى نشوب الخلاف وبدء مشادته الكلامية مع مدير المركز.

وأضاف أنه علم بعنوان مركز صيانة السيارات عن طريق إعلانات تروج له عبر تطبيق “إنستجرام”، فتوجه إليهم لعمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته الحديثة ماركة مرسيدس التي اشتراها أول شهر يوليو ويتراوح ثمنها من 6 إلى 7 ملايين جنيه للحفاظ عليها من الخدوش والصدمات.

وأوضح سامي أنه ترك السيارة لمدة يومين بالمركز، وعندما ذهب لاستلامها اكتشف سوء الخدمة، فطلب منه مدير المركز تركها لتعديلها فأخبره بضرورة استلام السيارة للسفر ثم أعادها إلى المركز مرة أخرى بعد عودته من السفر لتظل السيارة لمدة يومين آخرين وعندما ذهب لاستلامها اكتشف تلفيات بها.

وقال سامي في التحقيقات: “بوظولي عربية بملايين، وإصلاح التلفيات دي بمبالغ ضخمة”.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها.

وأضافت التحقيقات أن المخرج محمد سامي ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في "عتبة السيارة" إضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة وأنه تسلم السيارة بها، ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.

وشرحت التحقيقات أن المشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي بعد سب محمد سامي لمدير مركز الصيانة بألفاظ بذيئة وتبادل الطرفان السب والضرب، حيث قام المخرج محمد سامي بضرب مدير المركز بـ"الشلوت" في منطقة حساسة "أسفل الحزام" ثم ضربه بـ"البوكس" أسفل عينه وتولى مدير أعماله، ويدعى كريم، فض الاشتباك بين الطرفين.

المخرج محمد سامي سيارة المخرج محمد سامي مركز سيانة وسيارة محمد سامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

مني ابو الفتوح

شاركت في مسلسل ونيس.. وفاة الفنانة منى أبو الفتوح

عيار 21 يتراجع بقوة.. أسعار الذهب اليوم 7 يناير 2025

عيار 21 يتراجع بقوة.. أسعار الذهب اليوم 7 يناير 2025

صور تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2025

صور تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2025

الأخضر يواصل الهبوط إلى مستويات جديدة.. سعر الدولار اليوم في البنوك 7-1-2024

الأخضر يواصل الهبوط.. سعر الدولار في البنوك اليوم 7-1-2024

الاهلي

بالأسماء.. 11 لاعبا يغيبون عن الأهلي في مواجهة سموحة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-1-2025

كولر

هل سيرحل.. أمير هشام يكشف أسباب غياب كولر عن معسكر الأهلي

ترشيحاتنا

الشراب

ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء «الشراب» أثناء النوم؟

مشروب الكاسترد

سهل ومغذي.. مشروب الكاسترد الدافئ

فيلر

بديل الفيلر .. ماسكات طبيعية لنفخ الوجه

بالصور

450 سيارة نادرة.. رجل يمتلك أضخم مجموعة كلاسيكية بملايين الجنيهات

سيارات كلاسيكية
سيارات كلاسيكية
سيارات كلاسيكية

الكنز السائل.. أسباب لا تجعلنا نتخلص من مياه المكرونة

الكنز السائل: أسباب لا تجعلنا نتخلص من مياه المكرونة
الكنز السائل: أسباب لا تجعلنا نتخلص من مياه المكرونة
الكنز السائل: أسباب لا تجعلنا نتخلص من مياه المكرونة

اطلاق سيارة جينيسيس GV60 بمظهر رياضي جديد.. شاهد

جينيسيس
جينيسيس
جينيسيس

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب فى البيت

الكاتشب المنزلي
الكاتشب المنزلي
الكاتشب المنزلي

فيديو

عادل امام

بطريقة كوميديا .. قصة تعليق عادل امام علي كرة قدم للفنانين

أصاله كامل

كراش الطفولة حامل … أصالة كامل تتصدر تريند السوشيال ميديا

منى فاروق

بتغني وبترقص .. خطوبة منى فاروق وتامر حسني اول المدعويين

بسمة بوسيل

الثالثة خلال شهرين .. بسمة بوسيل تتعرض لحادث بسيارتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد