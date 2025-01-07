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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

سيخ حديد اخترق جسمه.. فريق طبي بمستشفي المحلة العام ينقذ حياة عامل

فريق طبي بمستشفي المحلة العام
فريق طبي بمستشفي المحلة العام
الغربية أحمد علي
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تمكن فريق طبي بمستشفى المحلة العام، في محافظة الغربية، من استخراج سيخ حديدي من جسد عامل، اختراق جسمه ممتدا من منطقة الظهر وصولاً إلى الخصية.

استقبلت مستشفى المحلة العام صباح اليوم ، المصاب ويُدعى « ر.ص. س  » 17 عام  عامل معمار، مقيم بقرية «محلة حسن »، بدائرة مركز المحلة ، محافظة الغربية، مصاباً بسيخ حديدي اخترق جسمه ممتداً من منطقة الظهر وصولاً إلى الخصية.

على الفور، تم إبلاغ الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية  بالحادث، وتم تشكيل فريق طبي من جميع التخصصات وتجهيز المصاب حتى يتمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية عاجلة له.

وبناء علي توجيهات وكيل الوزارة قام الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفي المحلة العام بتشكيل فريق طبي متكامل من كافة التخصصات، ضم د وائل رفعت ابو سبله مدير الطوارئ والاستقبال ، الدكتور هشام فتحي رئيس قسم المسالك ، الدكتور محمد محمد اليماني رئيس قسم الاوعيه الدمويه ، الدكتور مدحت حمايه استشاري الجراحة العامة ، والدكتور تامر زوين اخصائي جراحه المسالك البولية ،
والدكتوره مني عبد الجليل مدير مناوب اليوم لاتخاذ كافة الإجراءات الأزمة لإنقاذ حياة المصاب، وعلي الفور دخل العمليات لاستخراج السيخ الحديدي من جسد المصاب .

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق الطبي نجح في استخراج السيخ الحديدي من جسد العامل بعد نحو 5 ساعات، وتلقى الرعاية الصحية الكاملة، وحاليا حالته الصحية مستقرة، وحاليا متواجد بوحدة العناية المركزة.

ووجه وكيل الوزارة الشكر إلى الطاقم الطبي بمستشفيات المحلة العام ، على الجهد المبذول في توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

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