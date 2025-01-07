بعد زلزال اليوم.. بوتين يبعث برقية تعزية لـ الرئيس الصيني

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية للرئيس الصيني شي جين بينج، فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي الحكم في الصين.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، جاء في بيان الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي الحكم في الصين".

وأضاف بوتين أن "روسيا تشارك حزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة لهذه الكارثة الطبيعية، وتأمل أيضًا في الشفاء العاجل لجميع المتضررين".

وشهدت منطقة الهيمالايا اليوم، الثلاثاء، سلسلة هزات مكونة من تسعة زلازل، بما في ذلك زلزال هائل بقوة 7.1 درجة، وهو ما أدي لسقوط ضحايا بشرية ودمار، وقد أشارت السلطات المحلية إلى وفاة 95 شخصاً على الأقل وإصابة 130 آخرين؛ ومازالت عمليات الأنقاذ جارية.

وتسببت الزلازل، التي وقعت في غضون ساعة، في دمار واسع النطاق في التبت وشعر بها سكان نيبال والهند وبوتان وأجزاء من الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية أن “أناسا بمنطقة التبت الذاتية لقوا مصرعهم في 3 بلدات، هي بلدة تشانجسو وبلدة كولو وبلدة كوجو، بمقاطعة دينجري”، ومن بين المناطق الأكثر تضررا مدينة شيجادزه التبتية، حيث قُتل تسعة أشخاص على الأقل وانهارت عدة مبان في المدينة.

وقالت القناة التلفزيونية الصينية الرسمية "سي سي تي في" إنّ "الهزّات الأرضية كانت قوية جدا في منطقة دينجري وما حولها وقد انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال وتحولت إلى أنقاض".

وحشد الرئيس الصيني شي جين بينج جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة مع توفير الإمدادات الأساسية.

وبحسب وكالة "شينخوا" فقد تفقّدت السلطات المحلية مختلف البلديات في الكانتون "لتقييم تداعيات الزلزال". ويقع هذا الكانتون في إقليم التبت على ارتفاعات شاهقة، ويبلغ عدد سكّانه حوالي 62000 نسمة ولا يبعد كثيرا عن الجانب الصيني من جبل "إيفرست".

وقال مسؤولون في الهند إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر في الممتلكات.