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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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برلمان

نائبة: رسائل الرئيس السيسي أكدت قوة الدولة المصرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد
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قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في التعامل مع جميع الأمور بشفافية ووضوح وأمانة للحفاظ على الوطن وحمايته من الأخطار والتحديات التي تحيط به.

وأكدت النائبة هالة أبو السعدن في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أهمية النظر إلى ما جاء في مضمون كلمة الرئيس، والتي حملت رسائل تحذيرية وطمأنينة في نفس الوقت، حيث كشف عن حجم التحديات والمخاطر التي قد تهدد أمن مصر القومي وشعبها، في ظل محاولات التربص بالوطن ومساعي أهل الشر لزعزعة الثقة بين المواطنين والدولة وبث الفتن والشائعات بما يتطلب الوعي الكامل لتفادي السقوط في هذه المصائد والمكائد.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن من بين رسائل الطمأنينة التي بعث بها الرئيس التأكيد على أن مصر تتعامل مع جميع الأمور بشفافية وأمانة ووضوح، ومكانتها في المنطقة كدولة قوية تفرض على الجميع التعامل معها بحذر وباحترام وتقدير، مشيرة إلى أن سر قوة مصر سيبقى في وحدة أبنائها وتلاحمهم وحفاظهم على قوة وروابط النسيج الوطني والاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية في جميع الأمور، بوطنية مخلصة ووعي كبير.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس النائبة هالة أبو السعد هالة أبو السعد

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