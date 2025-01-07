ترامب: جرينلاند مهمة لأمننا الوطني.. وقناة بنما حيوية لبلدنا

رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، استبعاد غزو جرينلاند أو بنما عندما سئل عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية للاستحواذ على الجزيرة القطبية الشمالية أو قناة أمريكا الوسطى.

وردا على سؤال عما إذا كان يستبعد الإكراه الاقتصادي أو العسكري للسيطرة على جرينلاند وقناة بنما، قال ترامب: “لن ألتزم بذلك. "لا. ربما يتعين عليك القيام بشيء ما."

وقال ترامب ردا على سؤال في مؤتمر صحفي: “لا أستطيع أن أؤكد لك – أنت تتحدث عن بنما وجرينلاند – لا، لا أستطيع أن أؤكد لك بشأن أي منهما” مضيفا "لكن يمكنني أن أقول هذا: نحن بحاجة إليهم من أجل الأمن الاقتصادي".

وأعرب ترامب مرارا وتكرارا عن رغبته في أن تشتري الولايات المتحدة جرينلاند، واصفا الأراضي الدنماركية وأكبر جزيرة في العالم بأنها "ضرورة مطلقة" للأمن الأمريكي.

وقال يوم الثلاثاء: “نحن بحاجة إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي”، "الناس لا يعرفون حقًا ما إذا كان للدنمارك أي حق قانوني في ذلك، ولكن إذا فعلوا ذلك، فيجب عليهم التخلي عنه لأننا نحتاجه من أجل الأمن القومي".

كما طالب سابقًا بنما بإعادة ملكية القناة إلى الولايات المتحدة. وقعت الولايات المتحدة السيطرة على طريق التجارة البحرية الحيوي إلى بنما في عام 1977.

وأضاف ترامب: “انظروا، قناة بنما حيوية لبلدنا. يتم تشغيله من قبل الصين. الصين! لقد أعطينا قناة بنما لبنما، ولم نعطها للصين”.