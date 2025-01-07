أحمد محسن: الرئيس السيسي أكد على الوحدة والمحبة بين جموع المصريين

أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن زيارة الرئيس السيسي تعني التقدير التام والاحترام للإخوة الأقباط وحقوقهم فهم جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، وإعلاء حق المواطنة أولوية أولى للدولة المرية وهو ما تجسد في زيارة الرئيس السيسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الكلمة جاءت معبرة تماما ومن القلب، فمن حق الجميع أن يقلق على مصر، لكن المحبة والوحدة والثقة في قياداتها قادرة على تجاوز كل التحديات، مضيفا أن تأكيد الرئيس السيسي على التزامه بالنزاهة والشرف في التعامل مع أمور الدولة، وهو ما دفع بمصر لتكون دولة عظيمة وتحقق كل هذه الانجازات.

واختتم النائب أحمد محسن، أن الرئيس السيسي أكد وحدة النسيج الوطني التي تتميز بها مصر. وستظل مصر منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى الوطن.