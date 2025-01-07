عملوا معجزة.. نقابة الأطباء تتغنى بـ "دكاترة" مستشفى المحلة العام

تمكن فريق طبي بمستشفى المحلة العام في محافظة الغربية صباح اليوم الثلاثاء، من استخراج سيخ حديدي اخترق جسد عامل، ممتدا من منطقة الظهر وصولاً إلى الخصية، في عملية جراحية استمرت نحو 5 ساعات.

وتتوجه النقابة العامة للأطباء بخالص والشكر والتقدير إلى الفريق الطبي بمستشفيات المحلة العام، وإلى جميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبي الذين يبذلون كل ما في وسعهم يوميا لإنقاذ حياة آلاف المرضى، ليكونوا من أسباب رحمة الله، في ظل ظروف عمل نعلم جميعا مدى صعوبتها.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن مثل هؤلاء الأبطال لا يستحقون إلا كل تقدير واحترام، وتوفير بيئة عمل آمنة تشجعهم على أداء عملهم، بما فيها الخروج بمشروع قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية يحمي الفريق الصحي ويحافظ على سلامة المريض، بحيث يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية متخصصة، والعقوبات فيه تكون تعويضات للمريض في حالة ثبوت الخطأ، والتأمين بشكل إجباري ضد أخطاء المهنة، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها، وجعلها جريمة لا يجوز التصالح فيها.

وأكدت النقابة أن الأطباء هم عماد النظام الصحي في مصر، ونموذج يحتذى به في العطاء ويمثلون طاقة أمل وقت الأزمات.