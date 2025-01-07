مسلسل Squid Game يحقق 126 مليون مشاهدة خلال 11 يوما

حقق مسلسل Squid Game أكثر من 126 مليون مشاهدة خلال 11 يوم عرض عبر منصة نتفليكس العالمية محققا رقم قياسي جديد.

فبعد تصدره قوائم نتفليكس الأسبوع الماضي محققا 68 مليون مشاهدة في أربعة أيام، حصد الموسم الجديد من لعبة الحبار 58.2 مليون مشاهدة أخرى في أول أسبوع كامل من طرحه.

ووصل إجمالي عدد المشاهدات إلى 126.2 مليون مشاهدة على مدار 11 يومًا، وهو ما يزيد عن ما حققه أي مسلسل على نتفليكس خلال هذا القدر من الوقت.

تفوق المسلسل الكوري Squid Game على منافسه موعد مع الماضي واحتل صدارة قائمة الأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس.





تصدر مسلسل موعد مع الماضي لفترة طويلة قائمة مشاهدات الأعمال الدرامية على منصة نتفليكس حتى لحق به الموسم الثاني من Squid Game.

الموسم الثاني من Squid Game أو لعبة الحبار يشهد العودة إلى مسابقة الألعاب الأخطر على الإطلاق، بعد النجاح الكبير الذي شهده الموسم الأول عام 2021.

وكشفت منصة نتفليكس عن الإعلان الترويجي والبوستر الرسمي للموسم الثاني من Squid Game "لعبة الحبار" الأشهر والأكثر مشاهدة عالميًا؛ تحت عنوان "دوامة لا تنتهي".

يعود بطل Squid Game "سونغ جي هون" (لي جونغ جاي) إلى ميدان المعركة، محمّلًا بعزيمة قوية لمواجهة "زعيم المُقنّعين" (لي بيونغ هون).