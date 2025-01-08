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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

وسط الأنقاض.. كيف احتفل الأرثوذكس بعيد الميلاد في غزة؟

أرشيفية
أرشيفية
نهلة إبراهيم
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عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان: “وسط الأنقاض: كيف احتفل الأرثوذكس بعيد الميلاد في غزة؟”.
 

واحتفل المسيحيون الأرثوذكس في غزة بعيد الميلاد وسط مشاهد الدمار والحزن الذي خلفته الحرب. واقتصر الاحتفال هذا العام على الصلوات فقط داخل كنيسة القديس برفيريوس اليونانية الأرثوذكسية التي تعرضت للقصف، مما جعلها رمزًا للألم والبقاء لسكان غزة المسيحيين.

وشارك رامز السري، البالغ من العمر 47 عامًا، في القداس، مستذكراً أطفاله الثلاثة الذين قضوا في قصف استهدف المجمع الكنسي خلال الحرب. يقول رامز: "أطفالي ما زالوا في قلبي وروحي وعقلي، لن أنساهم أبدًا".

بعد القداس، زار رامز قبور أبنائه، متشبثاً بتقليد يعبّر عن عمق الارتباط بذكرى أحبائهم الراحلين. يقول رامز: "الزيارة تمنحني شعورًا بأنهم ما زالوا معي، وأن ذكراهم تظل خالدة في كل صلاة ودعاء".
 

وقد دُمّرت أجزاء واسعة من الكنيسة خلال الحرب، حيث قُتل 18 شخصاً، بينهم أطفال رامز الذين تراوحت أعمارهم بين 10 و14 عامًا، أثناء لجوئهم إلى المجمع الكنسي بحثاً عن الأمان. ويضيف رامز: "لا توجد احتفالات، لكننا نصلي من أجل نهاية الحرب ومن أجل أن يعمّ السلام بين الأمم".


 

عيد الميلاد غزة يورونيوز الأنقاض الأرثوذكس

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