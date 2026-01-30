قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

وصول هاني سري الدين إلى مقر الوفد للإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الحزب.. صور

معتز الخصوصي

وصل منذ قليل الدكتور هاني سري الدين ، المرشح لرئاسة حزب الوفد إلى مقر حزب الوفد ، للإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد.

بدأ منذ قليل  إدلاء أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد  بأصواتهم في إنتخابات رئاسة الحزب داخل مقر الأنتخاب، وذلك منذ التاسعه صباحا .
كانت اللجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة الوفد قد إطمأنت على  جاهزية كافة اللجان وصناديق الإقتراع تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على العملية الإنتخابية.
وشهد مقر الإنتخاب إنتظامًا كبيرًا في دخول الأعضاء، مع الإلتزام بالإجراءات التنظيمية واللائحية لضمان سير التصويت بسلاسة، وسط تواجد أمني لتنظيم حركة الدخول والخروج ومراقبة العملية الإنتخابية.
وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات أن التصويت سيستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تبدأ أعمال الفرز فور غلق باب الاقتراع، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التي تضمن الشفافية والنزاهة في نتائج العملية الانتخابية.
وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.

https://youtube.com/shorts/wKP2-WbnwMY

