البرازيل: زيادة المساحة المزروعة بفول الصويا 9 أضعاف على مدى 38 عاما

كشفت دراسة حديثة أن المساحة المزروعة بفول الصويا في البرازيل زادت بمقدار تسعة أضعاف خلال الفترة بين عامي 1985 و2023.

وبحسب تليفزيون "بريكس" ، أوضحت الدراسة التي نشرها "ماب بايوماس" - وهو تجمع يضم منظمات غير حكومية وجامعات - أن المساحة المزروعة بفول الصويا زادت من 4.4 مليون هكتار في عام 1985 إلى ما يقرب من 40 مليون هكتار في عام 2023، لتشغل حوالي 14 في المائة من مساحة الأراضي الزراعية في البلاد.

وأشارت إلى أنه تم أيضا تسجيل زيادة ملحوظة في المساحة المزروعة بالمحاصيل المؤقتة (التي يتم زراعتها أكثر من مرة في نفس الأرض وفي نفس السنة الزراعية) بما في ذلك فول الصويا وقصب السكر والأرز والقطن، حيث زادت مساحتها المزروعة من 18 مليون هكتار إلى 60 مليون هكتار على مدى 38 عاما.

وأظهرت الدراسة أن المراعي تغطي حوالي 164 مليون هكتار، وهو ما يمثل 60 في المائة من الأراضي الزراعية في البرازيل، بزيادة تبلغ نسبتها 79 في المائة مقارنة بعام 1985.

يذكر أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.