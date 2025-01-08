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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مياه القناة: اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل

مياه القناة : أتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل
مياه القناة : أتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل
محمد الغزاوى
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أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإربعاء، أن جميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي والمعالجة في " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى الاستعداد الكامل لمواجهة أي أحداث طارئة قد تحدث على مدار الساعة، وذلك لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.

وقال رئيس مياه وصرف صحي القناة، إن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من المهندسين والفنيين والعمال في محافظات " السويس، والإسماعيلية، بورسعيد"، على أتم استعداد للتعامل مع الموقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتي يتم الانتهاء منها مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع بصفة مستمرة مراجعة شاملة لخطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتواجد مديري المناطق، والإدارات في كل القطاعات، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية، بالتنسيق الكامل والتام مع غرفة العمليات.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة سوء علي محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة الي محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب، والتأكد من ضبط جودة المياه.

مياه القناة محافظات القناة مياه الشرب

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