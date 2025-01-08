قبرص: نثني على دور مصر بصفتها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة

قال رئيس جمهورية قبرص: "أشعر بالرضا عن المناقشات التي أجريناها ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها"، متابعًا: “ ناقشنا التطورات الإقليمية والظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا”.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "أشكر الرئيس السيسي على التنظيم الناجح للقمتين".

وتابع رئيس الجمهورية: “نثني على دور مصر بصفتها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة”.

وتشهد العلاقات الثلاثية بين مصر، قبرص، واليونان تطورًا ملحوظًا، مع انعقاد قمة آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث. ويأتي هذا التعاون في إطار توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم في مجالات متنوعة تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعليم، التعليم العالي، البحث العلمي، الطاقة، إدارة الموارد المائية، والموانئ.

ويمثل هذا التعاون الثلاثي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة شرق الأوسط، حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الروابط التاريخية والثقافية بين شعوب الدول الثلاث.

