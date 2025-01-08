الرئيس السيسي: توافق مصري قبرصي يوناني على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن آلية التعاون الثلاثي تعكس عمق الشراكة والعلاقات التاريخية، وملف الطاقة كان حاضرا بقوة في محادثاتنا اليوم.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أرحب بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مصر واليونان وقبرص فضلا عن توقيع مذكرات بين مصر وقبرص، واتفقنا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وتابع الرئيس السيسي أن: ناقشنا الأوضاع في سوريا وأكدنا على تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والأمن وأن تتسم العملية الانتقالية بالشمولية والتعددية، و نشهد تقدما ملموسا في مجالات التعاون بين مصر وقبرص، و نقدر دور قبرص واليونان على دعم مصر منذ 2014.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان في مصر، قائلًا إنَّ القمة تجسد الروابط القوية التي تجمع بين شعوبنا ودولنا، وأصبحت نموذجا رفيعا في التعاون الإقليمي المتكامل.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال قمة مصرية قبرصية يونانية، والتي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «لقد أثبتت السنوات الماضية، أنَّ هذه الآلية ليست مجرد أداة لبحث قضايا إقليمية بل شراكة راسخة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في منطقتنا التي تعتمد بشكل أساسي على تعاوننا المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

وتابع: «التعاون والتنسيق بين دولنا ضروري خاصة مع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط»، معربًا عن تقديره لمواقف البلدين الداعمة للشعب الفلسطيني في الحصول على استقلاله وإقامة دولته المستقلة وفقًا للمرجيعات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



