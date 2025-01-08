مفاجأة غير سارة.. رحيل علي معلول إلى الدوري السعودي رغم إصابة عطية الله

تردد في الساعات الأخيرة، العديد من الانباء والتقارير الصحفية التي أشارت إلى رحيل الدولي التونسي، علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، لاسيما أن اللاعب خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر.

لماذا تأخر قيد على معلول بقائمة الأهلي ؟

استفسر الدولي التونسي، علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب عدم قيده حتى الآن في قائمة الفريق الأحمر، على الرغم من تعافيه من الإصابة التي لحقت به، ومشاركته في التدريبات، والمباريات.

ويجري يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عملية جراحية في الوجه، عقب الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة سموحة، لاسيما أن اللاعب يعاني من كسر.

عرض سعودي لضم معلول

وصل عرض من نادي ضمك السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل التعاقد معه، خلال الفترة الحالية، حيث قدم للاعب عرض مادي قوي من أجل الحصول على خدماته.

وينتظر علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف إدارة القلعة الحمراء، من أجل حسم العديد من الملفات التي تخصه سواء مناقشة العروض التي وصلت له من الدوريات الخليجية أو الدوري المحلي.

ويعقد محمد رمضان، المدير الرياضي داخل النادي الأهلي، جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل حسم موقف علي معلول، عقب الإصابة التي تعرض لها يحيى عطية الله، خلال مباراة سموحة مساء أمس.

العائق أمام انتقال معلول للسعودية

كشف مصدر في النادي الأهلي، عن عدم اتخاذ مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ومحمد رمضان، المدير الرياضي، موقفا لتحديد مصير علي معلول مع الفريق، في ظل تلقى اللاعب عرضاً رسمياً من ضمك السعودي.

وأضاف المصدر: «المدرب البرتغالي نونو ألميدا، الذي تولى تدريب ضمك مؤخراً، كان يرغب في ضم معلول لفريق الشمال القطري، قبل إصابته بقطع في وتر أكيلس، وهو الآن مهتم بضم اللاعب إلى ضمك، الا أن العائق الوحيد أمام انتقال علي معلول إلى ضمك هو اكتمال عدد المحترفين الأجانب بالفريق، والبالغ 10 لاعبين، ولكن من المحتمل أن يرحل أحدهم في الأيام المقبلة، مما يتيح الفرصة لمعلول».

الخطيب يضغط على كولر لقيد معلول بعد إصابة عطية الله

أكد المصدر، أن هناك تمسك شديد من جانب إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بخطوة قيد المحترف التونسي علي معلول في الوقت الحالي، حيث جاءت إصابة النجم المميز المغربي الدولي يحي عطية الله خلال مواجهة سموحة، وتعرضه إلى اشتباه بكسر في عظام الوجه وجرح قطعي في الحاجب، ليدفع الإدارة الحمراء للضغط على كولر من أجل تواجد النجم التونسي علي معلول في الفترة المقبلة.

وترى الإدارة الحمراء، وتحديداً محمود الخطيب المشرف على الكرة، أهمية قيد علي معلول في الوقت الحالي، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في وتر أكيلس، كما يرى أن نجم تونس من الممكن تعديل مركزه ليشارك في الجناح عقب عودة يحيى عطية الله من الإصابة.