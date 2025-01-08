محافظة الغربية تضرب بيد من حديد لضبط مخالفات المخابز

وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة لتكثيف حملاتها التفتيشية على المخابز والمنشآت الغذائية، بهدف ضبط المخالفات وردع المقصرين.

وأسفرت هذه الحملات المكثفة عن تحرير 39 محضراً لمخالفات متنوعة في مخابز قرى السنطه وطنطا .

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على حماية المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة.

وتابع المحافظ الحملة التي قادها اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ واستهدفت عدداً من قرى مراكز طنطا والسنطة، وشهدت رقابة صارمة لضمان تطبيق القوانين والاشتراطات الصحية. في قرية نواج التابعة لمركز طنطا، تم رصد 20 مخالفة متنوعة، شملت نقص وزن الخبز في بعض المخابز، وعدم نظافة أدوات العجين، وإغلاق أحد المخابز دون تصريح. أما في قريتي أشناواي وشنيرة بمركز السنطة، فقد أسفرت الحملات عن 19 مخالفة أخرى، من بينها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود لوحات تشغيل في بعض المخابز.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن هذه الحملات تأتي في إطار سياسة المحافظة لضمان توفير الخدمات بجودة عالية، قائلاً: “لن نتهاون مع أي تجاوز يؤثر على صحة المواطن أو ينتقص من حقوقه. القانون سيُطبق بحزم على المخالفين، ولن نسمح بوجود تقصير في القطاعات الخدمية الحيوية.”

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات ستستمر بوتيرة مكثفة خلال الفترة المقبلة لضمان التزام المخابز بالقوانين والاشتراطات. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية المحافظة لتعزيز الثقة بين المواطنين والمسؤولين ، والعمل على تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.