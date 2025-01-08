رد أعباء الصادرات| المالية: سداد 70 مليار جنيه وإقرار سداد 60 مليارا أخرى

قال أحمد كجوك وزير المالية، أن جميع الوزرات المعنية والمجموعة الأقتصادية تعمل بشكل تشاورى وتنسيق تام لدعم الصادرات والمصدرين.



وأوضح أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفى له مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، نقلته أكسترا نيوز، أن الدولة المصرية ملتزمة بكل ما وعدت به بالنسبة لبرنامج رد أعباء الصادرات.

دعم المصدرين أولوية

ولفت وزير المالية أنه تم إقرار مقترحات لسداد المتأخرات للمصدرين، لأن دعم المصدرين أولوية للدولة.

وأكد أحمد كجوك، أن الدولة سددت 70 مليار جنيه لصالح 2500 شركة على مدار 5 سنوات، ومن المنتظر سداد 60 مليار جنيه.