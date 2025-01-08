التفاصيل الكاملة لمدة غياب يحيى عطية الله عن الأهلي

يجري غدا الخميس المغربى يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي عملية جراحية بعد تعرضه لكسر فى عظام الوجه والفك أثناء مشاركته مع الأهلي فى مباراة سموحة .

وتعرض يحيى عطية الله لاصابة قوية فى الوجه خلال مباراة سموحة التى اقيمت أمس الثلاثاء فى المباراة المؤجلة بينهما من الاسبوع الخامس لبطولة الدوري .

وقالت مصادر فى تصريحات خاصة أن اللاعب سوف يجري غدا عملية جراحية فى الوجه بعد أن خضع اليوم لفحوصات طبية من أجل الوقوف على حالته الكاملة .

وأوضحت المصادر أن اللاعب من المتوقع أن يغيب عن الأهلي مدة لا تقل عن شهرين .

وكشفت المصادر أيضا عن موقف اللاعب يحيى عطية الله الذى أصيب أيضا خلال مباراة سموحة بشد فى العضلة الخلفية مشيرا الى أن اللاعب تأكد غيابه عن الفريق فى مباراة ستاد أبيدجان الايفوارى المقرر لها يوم السبت المقبل فى دوري أبطال افريقيا ضمن منافسات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة .

وقالت المصادر : أن غياب اللاعب قد يمتد لمدة أسبوع وبعدها يخضع لفحص طبى لتحديد امكانية عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق .