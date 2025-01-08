رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 40 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضمان استقرار المخزون الاستراتيجي من الأدوية، بالإضافة إلى تأمين توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج.

وأضاف أن الدولة تسعى أيضًا إلى توسيع نطاق الصيدليات على غرار صيدلية "الإسعاف" لتوفير الأدوية للمواطنين في مختلف المناطق، لافتًا إلى وجود خطة لزيادة عدد هذه الصيدليات، إلى جانب الصيدليات المنتشرة على مستوى الجمهورية التي يصل عددها حاليًا إلى 81 ألف صيدلية.

حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من النضج

وأشار مدبولي إلى حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من النضج من منظمة الصحة العالمية، وهو ما يسهم في تعزيز عملية تصدير الدواء المصري.

وفيما يتعلق بالمتحف المصري الكبير، أشار رئيس الوزراء إلى أن اللمسات النهائية قد تم الانتهاء منها، ويتم حاليًا تحديد موعد الافتتاح الرسمي، الذي سيكون وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية اللازمة لضمان أن يكون الافتتاح حدثًا يليق بحجم هذا الصرح العالمي، الذي سيكون أكبر متحف على مستوى العالم.

