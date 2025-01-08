بعد إحالته للمحاكمة.. قاتل زوجته في بدر: حاولت 6 مرات لحد ما نجحت

قصة سيدة بدر والتي لقيت مصرعها على يد زوجها في القاهرة بسبب خلافات بينهما، واعتقاده بأنها تسببت في مقتل ابنتهما قبل فترة من الجريمة، إلا أنه تم ضبطه وقررت النيابة العامة في القاهرة إحالته للمحاكمة لاتهامه بقتل زوجته في بدر.

كواليس جريمة سيدة بدر واعترافات زوجها

كواليس قضية سيدة بدر، كشفتها التحقيقات التي أجرتها النيابة، حيث تبين قيام الزوج بخنق زوجته داخل شقة الزوجية في بدر، وكشفت معاينة الشقة حينها أنها مكونة من غرفتين نوم وصالة وحمام كما تم العثور على جثمان المتوفية وتبين انها مسجاه على ظهرها ملفوف بملاية بيضاء باحدى غرف النوم مرتدية ملابسها بالكامل عبارة عن سترة سوداء وبنطال بيجامة برتقالي اللون وملابس داخلية كاملة، ويوجد ملاية أخرى معقودة حول العنق ويوجد بالجثمان اثر خنق بالرقبة وتبين ان زوجها يدعى رمضان عبدالله 30 سنه عامل.

اعترافات المتهم كشفت ملابسات جريمة سيدة بدر، اللي حصل ان انا متجوز من نيرة بقالى حوالى 5 سنين وربنا كرمنا بولد وبنت يونس واحسان وانا اتجوزت مراتي وكنا عايشين في المنيا وبعد كده حصل مشاكل في بيت العيله عندنا فأبويا قالي خد مراتك واطلع على القاهرة فأنا جيت على التجمع الأول وأجرت شقة جمب أهل مراتى لانهم ساكنين هناك واشتغلت اى حاجة تجيب فلوس حلال عشان خاطر أكفى بيتي وبرضه مكنش عاجب مراتي وأهلها وكانوا دائماً بيستهزأوا بيا وبيعيروني عشان خاطر هما معاهم فلوس كثير وبعد كده طلبت منى ان انا اجيبلها شقة ثانية وانا كنت شغال وقتها غفير في مدينة بدر وكنت شغال برضه سواق على ميكروباص عشان خاطر احسن دخلي وفعلا رحت دفعت عربون ايجار شقة في الكيلو 4 ونص مدينة نصر.

وأكمل في أقواله تاني يوم وانا في الشغل لقيت واحد صاحب حمايا بيكلمني وبيقولى ان بنتی احسان ماتت فأنا جريت بسرعة ولما سالتهم هي ماتت ازاى معرفتش اخد منهم حق ولا باطل وبعدين وانا رايح ادفنها عندنا في المنيا ببص على بنتى لأول مرة لقيت في خرابيش في وشها ولما سألت اهل مراتى لقيتهم مسكوا فيا ورفعوا عليا عصايا فأنا من ساعتها قررت أني أنتقم من مراتي واقتلها زى ما قتلت بنتي.

وتابع المتهم قاتل زوجته في بدر، قولت انا لازم اجيب حق بنتي وانتقم ده كان من حوالي ٥ او ٦ شهور لما بنتي احسان ماتت ومن ساعتها وانا يفكر ازاى انتقم لبنتي واقتل مراتى وحاولت اعمل الموضوع ده أكتر من مره بس فشلت من ضمنهم مرة بعد ما بنتي ماتت علطول كنت سايق الميكروباص بتاعي وكنت رايح على السلام بالليل ركب معايا شاب معرفوش وقابلنا كمين ولقيته بيقولى انه معاه خنجر قولتله هاته متخفش ولما عدينا من الكمين خدته منه واديته 500 جنيه وفضلت شايل الخنجر معايا عشان خاطر اخد حق بنتي وبعدها بكام يوم ومراتي كانت عند أهلها لفيت من وراها عشان خاطر اقتلها بس مقدرتش وبعد كده خدتها وجيت عشت انا وهى وابني في بدر في العمارة اللي انا غفير عليها وبعد كده أجرت الشقة اللى انا عايش فيها دلوقتي من ٣ شهور وقولت ان دى الشقة اللي انا هخلص عليها فيها وفعلا حاولت حوالى ٥ او ٦ مرات قبل كده وفشلت.

واختتم اعترافاته، كل مرة كانت تعدى منها لحد مجيت يوم الواقعة الساعه 7:00 بالليل تقريبا كنت راجع من الشغل ودخلت البيت وهي كانت قاعدة في اوضة النوم جمب المرتبة ولقيت ابني يونس كان بيعيط فأنا افتكرت بنتى احسان واللى حصلها قولتلها انتى بتضربي الواد وعاوزه تموتيه هو كمان فردت عليا وعلت صوتها واحنا عالم صعايدة فأنا رحت ضربها كام قلم وقولت انا هقتلها وانتقم منها واخد حق بنتي وهي كانت قاعدة على يميني رحت جي خانقها من وراها ورحت جای حاطط دراعی على رقبتها وايدى على بقها رحت جي حاططها بين رجليا لحد ما اتاكدت ان النفس راح خالص ورحت جای شديدها على المرتبة وحطيت ايدى على رقبتها وموتها.