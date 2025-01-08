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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

وسط حشود تنفيذية وشعبية.. حماة الوطن يتلقى العزاء في وفاة الراحل جلال الهريدي

العزاء في وفاة الراحل جلال الهريدي
العزاء في وفاة الراحل جلال الهريدي
محمد الشعراوي
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تلقى اليوم حزب حماة الوطن، العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام.

قدم واجب العزاء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق.

كما شارك في تقديم واجب العزاء، مندوب من رئاسة الجمهورية، ووفد من القوات المسلحة، وعدد من الوزراء، والتنفيذيين، بالإضافة لرؤساء الأحزاب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك بعد أن تم تشييع جثمان الراحل جلال الهريدي، إلى مثواه الأخير أمس في جنازة عسكرية، شارك فيها العديد من القيادات التنفيذية والحزبية والشعبية.

ووجهت قيادات حزب حماة الوطن، الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية.

وأكد حماة الوطن، أن للراحل مسيرة عطاء ستظل خالدة، لما قدمه لخدمة الوطن، حينما كان في القوات المسلحة، وصولا إلى دوره في إثراء الحياة السياسية، من خلال أعضاء الحزب في العديد من المواقع.

مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن جلال الهريدي سلاح الصاعقة المصرية

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