إبراهيم عيسى: يجب تخصيص كل الميزانيات للتعليم وجعله على رأس الأولويات

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، عن القرارات الأخيرة الخاصة بمنظومة التعليم في مصر، قائلا: إن الحكومة رغم تصريحاتها أنها مهتمة بالتعليم والصحة لكن لا نجدها على رأس الأولويات.

وأكمل: "كل وزير بيجيب مستشارين، وينفذ رؤية يعلنها علينا، والحكومة توافق؛ لأن موضوع التعليم مش موضوعها، وكل وزير بييجي يعمل، واللي بعده ييجي يغير، وبعدين يبدأ يقنع بيه الناس".

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أننا أمام مشكل كبير فيما يخص التعليم، حيث أننا لدينا عجز مدرسين قرابة 500 ألف مدرس ووصل مؤخرا إلى 650 ألف مدرس عجز، معبرا عن استغرابه من مناقشة الدولة تطوير ملف التعليم ولديها عجز بمئات الآلاف من المدرسين.

واستكمل: "المفروض كل الميزانيات تذهب وتتحط في ميزانية التعليم المصري، والتعليم يبدأ من المدرس مش مبنى المدرسة، الأولويات دي مفقودة، ومفيش أولويات أصلا والمفروض الأولويات 650 ألف يتعينوا السنة القادمة، والدولة لو هتاخذ قروض من الخارج عشانهم؛ مش مشكلة".