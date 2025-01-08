برشلونة يتأهل للمباراة النهائية لـ كأس السوبر الإسباني

تأهل برشلونة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على أتليتك بلباو بنتيجة 2-0، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، السعودية، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل هدفي برشلونة جافي ولامين يامال في الدقيقتين 17 و53 من عمر اللقاء.

وينتظر برشلونة في المباراة النهائية- المقرر لعبها يوم الأحد القادم- الفائز من مواجهة ريال مدريد وريال مايوركا التي ستقام غدا الخميس.

تشكيل برشلونة

- الحارس: فيوتشيك تشيزني

خط الدفاع:

- جول كوندي

- أليخاندرو بالدي

- إينيكو مارتينيز

- أليكس كوبارسي

خط الوسط:

- مارك كاسادو

- بيدري

- جافي

خط الهجوم:

- رافينيا

- لامين يامال

- روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل أتلتيك بيلباو

-الحارس: أوناي سيمون

- خط الدفاع:

- أوسكار دي ماركوس

- أيمريك لابورت

- داني فيفيان

- يوري بيرتشيتش

خط الوسط:

- أندير هيريرو

- أوسكار برادوس

- أوناي جوميز

خط الهجوم:

- نيكولاس ويليامز

- إيناكي ويليامز

- جوروزيتا