قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل عانى أحمد رفعت من متلازمة القلب المكسور قبل وفاته.. طبيبه يجيب
سوريا.. سقوط 12 مدنيا برصاص مسلحين في ريف حمص
بعد جدل «أول فرحتي».. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر يوسف
دعاء قبل الفجر للرزق والتيسير.. اغتنم الفرصة وردده قبل الأذان
عيار 21 يسجل 3750 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
وائل الإبراشي صوت الإعلام الحر.. قصة نضال الإعلامي الكبير ضد الفساد والإرهاب
سموتريتش: إسرائيل تستعد لـ تغيير جذري في طريقة إدارة الحرب بغزة
دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة.. صحيح ويغفل عنه الكثيرون
حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه
قرار جروس يحسم مصير حمزة المثلوثى في الزمالك
24 لجنة تختار.. وزير الثقافة يكشف تفاصيل تكريم عمالقة الإبداع في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

الفائز بجائزة ساويرس الثقافية: المسابقة فرصة للتعريف بالأعمال الأدبية وتسليط الضوء عليها

جوائز ساويرس الثقافية
جوائز ساويرس الثقافية
رنا أشرف
×

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء الفائزين في دورتها العشرين، وذلك خلال حفل أقيم في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

وفاز القاص والروائي أحمد إبراهيم الشريف بجائزة القصة القصيرة فرع كبار الكتاب عن مجموعته القصصية «زغرودة تليق بجنازة» والصادرة عن الهيئة العامة المصرية للكتاب. 

تحدث الروائي أحمد إبراهيم الشريف  في تصريحات خاصة لصدى البلد عن أهمية الجائزة ودورها الكبير في حياة الكاتب، سواء على المستوى الشخصي أو الأدبي، وأشار إلى أن الجائزة لا تمثل فقط تكريمًا للمجهود الذي بذله الكاتب، ولكنها أيضًا فرصة حقيقية لتعريف الجمهور بالأعمال الأدبية وتسليط الضوء عليها.

وأضاف الشريف أن الجائزة تعمل كوسيلة فعّالة لنشر اسم الكاتب في الأوساط الأدبية والثقافية، حيث تصبح أعماله محط اهتمام لدى القراء والمهتمين بمجال الأدب. وأوضح: “عندما يحصل الكاتب على جائزة، يبدأ الناس في التساؤل عن الكتاب الذي فاز به وعن الأفكار التي يحملها، مما يمنحه فرصة أكبر للوصول إلى قاعدة أوسع من القراء”.

كما تحدث الشريف عن الدور الذي تلعبه لجنة التحكيم في توجيه الكاتب، حيث أكد أن اختيار العمل الفائز من قبل لجنة متمرسة وذات خبرة يشكل رسالة مهمة للكاتب بأنه يسير على الطريق الصحيح. وأوضح قائلاً: “الجائزة تعني أن هناك مجموعة من الأشخاص المتخصصين قرأوا العمل وأعجبوا به، مما يمنح الكاتب شعورًا بالثقة والاطمئنان بأن مجهوده حاز على تقدير حقيقي”.

وتابع الشريف قائلاً هذه الثقة التي تمنحها الجوائز تعد عاملًا أساسيًا لدعم الكتاب الشباب، وتدفعهم للمضي قدمًا وتقديم المزيد من الأعمال الإبداعية.

عن جائزة ساويرس الثقافية:


تعد "جائزة ساويرس الثقافية" أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية.

ساويرس جائزة جوائز ساويرس الثقافية القاص أحمد إبراهيم الشريف زغرودة تليق بجنازة الأوساط الأدبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

توجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنين

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

المخرج عمر زهران

المجوهرات مش بتاعة شاليمار.. مفاجأة في قضية المخرج عمر زهران

الطقس في مصر

الطقس غدا| أمطار غزيرة تضرب مناطق بالبلاد وتحذيرات من الشبورة

وزير التربية والتعليم

مفيش "علمي وأدبي".. مسميات جديدة للمواد التخصصية في بديل الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

مفيش عربي ولا إنجليزي| مفاجأة في عدد مواد 3 ثانوي بنظام البكالوريا المصرية

مصطفى مدبولي

مدبولي: اتخذنا قرارا بتعيين 72 ألف معلم هذا العام بالتنسيق مع وزير التعليم

ترشيحاتنا

جوائز ساويرس الثقافية

الفائز بجائزة ساويرس الثقافية: المسابقة فرصة للتعريف بالأعمال الأدبية وتسليط الضوء عليها

المخرج أمير رمسيس

أمير رمسيس: جوائز ساويرس فرصة لمتابعة الأعمال الفنية والأدبية على الساحة

عيد ميلاد إيهاب توفيق

بحضور مصطفى كامل.. إيهاب توفيق يحتفل بعيد ميلاده

بالصور

بعد جدل «أول فرحتي».. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر يوسف

حنان ترك وابنها
حنان ترك وابنها
حنان ترك وابنها

بعد إنقاص وزنها.. رحاب الجمل تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

رحاب الجمل
رحاب الجمل
رحاب الجمل

وائل الإبراشي صوت الإعلام الحر.. قصة نضال الإعلامي الكبير ضد الفساد والإرهاب

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها

فيديو

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تضرب البشر لأول مرة في أمريكا.. مدى انتشاره وخطورته

المتهمين

القبض على أصحاب فيديو القطة بالغربية

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد