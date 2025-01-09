ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القربة الساخنة؟

قدم الدكتور خلدون الحوراني خبير التغذية ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،فوائد قربة الماء الساخن.

تخفف آلام الظهر: وذلك عن طريق الاستلقاء على البطن، ثم وضع القربة على المناطق المؤلمة من الظهر، مع التنفس بعمق أثناء خروج الزفير، أو عن طريق الاستلقاء على الظهر، وجعل القربة أسفل مناطق الألم، مما يخلص الجسم من آلام الظهر الناتجة بسبب الحمل أو حمل الأثقال.

تخفف آلام الدورة الشهرية: وذلك عن طريق وضع قربة بلاستيكية مغلفة بقطعة من القماش من الماء الساخن على البطن لعدة دقائق، مما يرخي العضلات المهبلية، ويخفف الشعور بالألم.

تقلل آلام عضلات الأرجل: وذلك عن طريق وضع قربة من الماء الساخن على العضلات لمدة لا تقل عن عشر دقائق، مما يرخي العضلات.

تخفف مغص البطن: وذلك عن طريق وضع قربة ماء ساخن على جدار البطن لمدة خمس عشرة دقيقة.