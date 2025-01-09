صابرين تكشف لـ صدى البلد عن مشاركتها في مسلسل إقامة جبرية

تصدر مسلسل إقامة جبرية تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض اولي حلقاته على منصة watch it.

قالت النجمة صابرين في تصريحات خاصة لصدي البلد " تحمست للمشاركة في مسلسل إقامة جبرية، المسلسل فكرته جديدة و الاحداث سريعة ، مسلسل إثارة و غموض ، سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل و العمل الورق حلو تأليف أحمد عادل وإخراج المبدع أحمد سمير فراج

و تابعت صابرين " أجسد دور دكتورة نفسية دور جديد عليا.

و تابعت صابرين" لم يكن هناك صعوبات في العمل

تدور قصة المسلسل حول تجسد هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.



المسلسل مكون من 10 حلقات ويتم عرضه حصريا على منصة واتش إت ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.



مسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي.و غيرهم كثير من النجوم