بعد قليل.. محاكمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في تبادل اتهامات خادشة

تنظر بعد قليل محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية محاكمة الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي في الاتهامات المتبادلة بينهما بتوجيه الألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر حضور ميار الببلاوي والشيخ محمد ابو بكر امام المحكمة لنظر القضية.

وذكرت المحكمة الاقتصادية في حيثيات حكمها بحبس الشيخ محمد ابو بكر شهرين مع الإيقاف وتغريمه في تهمة توجيه الفاظ خارجه للاعلامية ميار الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المتهم الأول قذف المجنى عليها منال محمد توفيق الشهيرة بـ"ميار الببلاوي" بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى "الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت وقائع محددة بالذات إن صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت أسباب الحكم، أن الشيخ محمد ابو بكر، سب المجنى عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل محل الاتهام السابق على حسابه الشخصي انف البيان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت خدشا لاعتبارها وطعنا فى عرضها وخدشا لسمعة العائلات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها، إلى أن الشيخ محمد ابو بكر ، ضايق المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الإتهام كما تعمد إزعاجها بالاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.