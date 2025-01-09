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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

ساعة جديدة لرصد ضغط الدم بدقة.. تفاصيل

ضغط الدم
ضغط الدم
أحمد عبد القوى
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تؤثر مشكلة ارتفاع ضغط الدم على حوالي ثلث البالغين حول العالم، مما يجعلها قضية صحة عامة حرجة. يمكن أن يؤدي الكشف المبكر والإدارة الفعالة لارتفاع ضغط الدم إلى تحسين نتائج الصحة على المدى الطويل بشكل كبير.

 تستجيب هواوي لهذه التحديات من خلال إطلاق ساعة HUAWEI WATCH D2والتى بسعر ,99922 جنيها مصريا. توفر الساعة تقنية متقدمة لمراقبة ضغط الدم بشكل مستمر وغير جراحي في تصميم مدمج ومريح، مما يسهل على الناس دمج مراقبة ضغط الدم في روتينهم اليومي.


تتيح الساعة  للمستخدمين تتبع ضغط الدم على مدار 24 ساعة. تتضمن الساعة وسادة هوائية قابلة للنفخ تقوم بقياس ضغط الدم في فترات محددة، مع إمكانية ضبط تذكيرات ذكية لقياسات ضغط الدم.

 كما تقوم الساعة تلقائيًا بقياس ضغط الدم أثناء النوم، مما يضمن راحة المستخدمين في الحصول على قراءات دقيقة دون انقطاع.

يعتبر قياس ضغط الدم المتنقل (ABPM) المعيار الذهبي لتشخيص وإدارة ارتفاع ضغط الدم، ويتم التوصية به من قبل إرشادات الصحة الرئيسية. تدعم ساعة HUAWEI WATCH D2 قياسات ضغط الدم في أوضاع مختلفة، بما في ذلك الوقوف، الجلوس، أو الاستلقاء، مما يمنح المستخدمين القدرة على مراقبة صحتهم بشكل شامل.

 

ساعة الدم ضغط

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