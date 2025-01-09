الإمارات توجّه نداءً مهمًا إلى مواطنيها في لوس أنجلوس

وجّهت قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس نداءً مهمًا الي المواطنين المقيمين أو المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة توخي الحيطة والحذر، إثر حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا وتحديدًا مدينة لوس أنجلوس.

وفي بيان لها ، شددت القنصلية علي أهمية الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية، والتواصل مع القنصلية في حالات الطوارئ عبر الرقمين 0097180024 أو 0097180044444، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة "تواجدي" لضمان سرعة الوصول إليهم عند الحاجة.

وكانت حرائق الغابات التي اندلعت أمس الأربعاء قد أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص، فضلاً عن تدمير مئات المنازل، مما تسبب في استنزاف موارد فرق الإطفاء وإمدادات المياه. كما دفعت السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء لأكثر من 100 ألف شخص في المناطق المتضررة.