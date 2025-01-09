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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

موجة أمطار تبدأ اليوم في المحافظات .. وتحذير عاجل من الأرصاد

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم
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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة  والظواهر الجوية، مشيرة إلى أن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن شهري يناير وفبراير سيشهدان انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل، بينما تسود أجواء معتدلة ودافئة خلال النهار حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع برودة شديدة ليلاً.

وأوضحت منار غانم أنه من المتوقع استمرار ظاهرة الشبورة الكثيفة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، لذلك يُنصح بالقيادة بحذر.

وتابعت منار غانم: هناك احتمالية سقوط أمطار على محافظة مطروح اليوم، تمتد يومي الجمعة والسبت لتشمل بعض المحافظات.
 

حالة الطقس الأرصاد درجات الحرارة أمطار سقوط أمطار

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