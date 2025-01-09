موضوع عائلي 3 .. ماجد الكدواني يوافق علي الزواج من رانيا يوسف تحت التهديد

طرحت منصة شاهد vip الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل “ موضوع عائلي ” فى موسمه الثالث ، حيث حملت الحلقات العديد من الأحداث .

وشهدت الحلقات الجديدة قيام “ رانيا يوسف ” بعمل محضر تعدي ضد “ ماجد الكدواني ” وضغطت عليه من أجل الموافقة علي الزواج منها فى مقابل التنازل عن المحضر ، وهو ما جعله يوافق .

فيما استدرجت رانيا يوسف ابن عمها ماجد الكدواني حتي يعترف انهم وراء حرق الاوتيل من اجل الحصول علي التامين ، وقامت بتسجيل هذ الاعتراف لتجبره علي الزواج منها الاسبوع المقبل .

مسلسل موضوع عائلي 3، تدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي ورانيا يوسف.

واحتل مسلسل موضوع عائلي3 المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلي مشاهدة فى مصر ، عبر منصة شاهد vip ، بعد طرحه الحلقات الأولي منه .

واحتل مسلسل موضوع عائلي3 المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلي مشاهدة فى مصر ، عبر منصة شاهد vip ، بعد طرحه الحلقات الأولي منه .