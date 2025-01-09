التحريات: قـ ـاتل والديه في 15 مايو مصاب بانفصام الشخصية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقتل شخصين في 15 مايو على يد نجلهم في مجاورة 27 جنوب القاهرة.

أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن الشاب ثلاثيني ويعاني من انفصام في الشخصية يعالج منه منذ 10 سنوات واصيب بحالة هياج قام خلالها بتكسير الشقة وقتل والديه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة ١٥ مايو أفاد بورود بلاغا من الأهالي تضمن وقوع جريمة قتل في مجاورة ٢٧ بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي اجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثتي رجل وسيدة في العقد السادس من العمر داخل شقة اتضح عليها أثار كسر وأكد الجيران أن نجل المعثور عليهم وراء الواقعة.

وعقب تقنين الاجراءات، القت الاجهزة الأمنية القبض على الشاب المتهم ودلت التحريات الأولى على أنه يعاني من مرض نفسي.