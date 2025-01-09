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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

مصنع 200 الحربي يستقبل قافلة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة

مصنع 200 الحربى
مصنع 200 الحربى
كريم الخطيب
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 قام مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة باستقبال قافلة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة التى تشمل إعتلال كلوى و سكر تراكمى وسكر عشوائي  ودهون ثلاثية والكشف المبكر على سرطان القولون والثدى والبروستاتا والرئة ؛ وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية للعاملين بالمصنع .

يأتي ذلك فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس  محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالاهتمام بصحة العاملين وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم بجميع الشركات والوحدات التابعة.


أكد المهندس وفيق مجدى شفيق ،رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات؛ أن القافلة الطبية قامت بالكشف على  ١٥٠ عامل وعاملة  من قطاعات المصنع المختلفة ، مشيراً إلى الحرص الدائم على استقدام مثل هذه القوافل الطبية للاطمئنان على صحة العاملين ، و ان الاهتمام بالصحة له عائد كبير على تعزيز الإنتاجية، مضيفاً أن عمل القافلة الطبية تم بشكل منتظم  و بالتنسيق مع وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة بالقليوبية؛ لمتابعة كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بعمل القافلة الطبية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على انتظام وسير العمل بالمصنع واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.  
و تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الاجتماعية التي ينظمها المصنع، و التي تهدف إلى تحسين البيئة الصحية و توفير الرعاية اللازمة للعاملين.

الصحة الأمراض المزمنة مصنع 200 الحربــي

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