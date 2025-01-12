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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل اللحمة الباردة

طريقة عمل اللحمة الباردة.
طريقة عمل اللحمة الباردة.
رنا عصمت
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قدمت الشيف سالي فواد خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،  طريقة عمل اللحمة الباردة.

المكونات:
- 1 كجم لحم بقري (مثل لحم الكتف أو الساق)
- 2 ملعقة كبيرة ملح
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
- 1 ملعقة صغيرة بصل بودرة
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)
- 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
- 2 ورقة غار
- 4 أكواب ماء
- 1/2 كوب خل (اختياري)

 الخطوات:

1. تحضير اللحم:
  - اغسل اللحم جيدًا ثم جففه باستخدام مناشف ورقية.

2. تتبيل اللحم:
  - في وعاء، اخلط الملح، الفلفل الأسود، الثوم البودرة، البصل البودرة، البابريكا، والزعتر. 
  - افرك التوابل جيدًا على اللحم من جميع الجوانب.

3. سلق اللحم:
  - في قدر كبير، أضف الماء، ورق الغار، والخل (إذا كنت تستخدمه)، ثم ضعه على النار حتى يغلي.
  - أضف اللحم واتركه يغلي لمدة 5 دقائق، ثم خفف الحرارة واتركه لمدة 1.5 إلى 2 ساعة حتى ينضج.

4. تقديم اللحمة:
  - بعد أن ينضج اللحم، أخرجه من الماء واتركه ليبرد.
  - قم بتقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة وقدمه باردًا مع الخبز أو السلطة.

 نصائح:
- يمكنك إضافة الخضار مثل الجزر أو الكرفس إلى الماء أثناء السلق لإعطاء نكهة إضافية.
- يمكن تخزين اللحمة الباردة في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.

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