قدمت الشيف سالي فواد خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل اللحمة الباردة.

المكونات:

- 1 كجم لحم بقري (مثل لحم الكتف أو الساق)

- 2 ملعقة كبيرة ملح

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

- 1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)

- 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

- 2 ورقة غار

- 4 أكواب ماء

- 1/2 كوب خل (اختياري)

الخطوات:

1. تحضير اللحم:

- اغسل اللحم جيدًا ثم جففه باستخدام مناشف ورقية.

2. تتبيل اللحم:

- في وعاء، اخلط الملح، الفلفل الأسود، الثوم البودرة، البصل البودرة، البابريكا، والزعتر.

- افرك التوابل جيدًا على اللحم من جميع الجوانب.

3. سلق اللحم:

- في قدر كبير، أضف الماء، ورق الغار، والخل (إذا كنت تستخدمه)، ثم ضعه على النار حتى يغلي.

- أضف اللحم واتركه يغلي لمدة 5 دقائق، ثم خفف الحرارة واتركه لمدة 1.5 إلى 2 ساعة حتى ينضج.

4. تقديم اللحمة:

- بعد أن ينضج اللحم، أخرجه من الماء واتركه ليبرد.

- قم بتقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة وقدمه باردًا مع الخبز أو السلطة.

نصائح:

- يمكنك إضافة الخضار مثل الجزر أو الكرفس إلى الماء أثناء السلق لإعطاء نكهة إضافية.

- يمكن تخزين اللحمة الباردة في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.