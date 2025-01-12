قدمت الشيف سالي فواد خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل اللحمة الباردة.
المكونات:
- 1 كجم لحم بقري (مثل لحم الكتف أو الساق)
- 2 ملعقة كبيرة ملح
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
- 1 ملعقة صغيرة بصل بودرة
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)
- 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
- 2 ورقة غار
- 4 أكواب ماء
- 1/2 كوب خل (اختياري)
الخطوات:
1. تحضير اللحم:
- اغسل اللحم جيدًا ثم جففه باستخدام مناشف ورقية.
2. تتبيل اللحم:
- في وعاء، اخلط الملح، الفلفل الأسود، الثوم البودرة، البصل البودرة، البابريكا، والزعتر.
- افرك التوابل جيدًا على اللحم من جميع الجوانب.
3. سلق اللحم:
- في قدر كبير، أضف الماء، ورق الغار، والخل (إذا كنت تستخدمه)، ثم ضعه على النار حتى يغلي.
- أضف اللحم واتركه يغلي لمدة 5 دقائق، ثم خفف الحرارة واتركه لمدة 1.5 إلى 2 ساعة حتى ينضج.
4. تقديم اللحمة:
- بعد أن ينضج اللحم، أخرجه من الماء واتركه ليبرد.
- قم بتقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة وقدمه باردًا مع الخبز أو السلطة.
نصائح:
- يمكنك إضافة الخضار مثل الجزر أو الكرفس إلى الماء أثناء السلق لإعطاء نكهة إضافية.
- يمكن تخزين اللحمة الباردة في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.