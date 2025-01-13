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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل بسكويت بالكمون| خطوة بخطوة

طريقة عمل بسكويت بالكمون
طريقة عمل بسكويت بالكمون
هاجر هانئ
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قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر برنامجها العزومة على  قنوات PNC Food ، طريقة بسكويت بالكمون، ويعتبر من المخبوزات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق شهي وبأسهل الخطوات.

مقادير بسكويت بالكمون
2 كوب ونصف دقيق
نصف كوب زيت
نصف كوب زبدة ذائبة
نصف كوب حليب
ملعقة كبيرة كمون حب
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح


طريقة تحضير بسكويت بالكمون
في بولة نضع الحليب والزبدة والزيت والسكر والكمون الحب والملح نقلب جيدا ثم ننخل الدقيق بالبيكينج بودر ونضعهم سوياً ونخلطهم حتى يمتزجوا تماماً وتصبح لدينا عجينة ناعمة وطرية جدا ثم نغلفها ونضعها في الثلاجة ترتاح نخرجها ونبدأ نفردها بسمك نصف سم ثم نقطع بقطاعه مدورة أو مربعة ونبدأ نرص على صاج خبز الومنيوم مدهون بقليل من الزيت او به ورق زبدة ثم نشكل وجه البسكويت بطرف سكينة وندخله فرن ساخن علي درجة حرارة ١٨٠ حتى ياخذ لون ذهبي فاتح ونخرجه يبرد ويقدم بالف هنا.

الشيف فاطمة أبو حاتي بسكويت بالكمون طريقة بسكويت بالكمون

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