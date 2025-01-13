بايدن يلقي كلمة الوداع من مقر وزارة الخارجية الأمريكية.. اليوم

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلقاء خطابه الختامي مع نهاية ولايته من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، وسيتحدث من خلاله عن نتائج سياسات إدارته الخارجية.

وذكر بيان للبيت الابيض في وقت سابق، أن الرئيس المنتهية ولايته سيركز في كلمة وداعه على الإنجازات الرئيسية التي حققتها ادارته على مستوى السياسة الخارجية.

وأشار البيان غلى أن تلك الإنجازات تشمل: توسيع حلف "الناتو"، وتعزيز التحالف لمساعدة أوكرانيا، والاتفاقية التاريخية التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الأمني ​​والاقتصادي.

وكان الرئيس بايدن قد ألقى أول خطاب رئاسي له بشأن السياسة الخارجية من مقر وزارة الخارجية أيضا منذ 4 سنوات، والذي اعلن من خلاله عودة الولايات المتحدة إلى القيادة العالمية في معارضة لسياسات "أمريكا أولا" التي انتهجها سلفه الجمهوري دونالد ترامب.