رئيس اتحاد اليد: نسعى لاحتراف لاعبينا مبكرًا للوصول لأعلى المستويات

أكد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، ضرورة التخطيط الجيد لخروج اللاعبين المصريين للاحتراف في الخارج في سن صغيرة.

وأوضح أن هذا الاحتراف المبكر يساهم بشكل كبير في اكتسابهم الخبرات العالمية والاحتكاك بمستويات أعلى من اللعب، ما يعود بالنفع على مستوى المنتخب الوطني.

صرح رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بأنه تم توفير جميع الطلبات التي طلبها الجهاز الفني للمنتخب الوطني قبل خوض منافسات بطولة العالم.

يُشير هذا إلى حرص الاتحاد على توفير أفضل الظروف والإمكانيات للمنتخب من أجل تحقيق أفضل النتائج في البطولة.

شدد فتحي على أهمية التركيز كعامل حاسم للاعبي المنتخب خلال مباريات كأس العالم. وأكد أن التركيز العالي سيُساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق إنجاز كبير للكرة المصرية.

أشار خالد فتحي إلى أن غياب اللاعب يحيى الدرع عن صفوف المنتخب في مونديال كأس العالم يُعتبر خسارة مؤثرة للفريق. يُعتبر يحيى الدرع من اللاعبين المميزين في المنتخب، وغيابه سيُشكّل تحديًا للفريق.