قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية للسلامة
وزير الصحة: استخدام حقن التخسيس أصبح موضة يلجأ إليها الكثيرون دون وعي
الاحتلال يواصل الإبادة.. 19 شهيدًا بغزة في 24 ساعة
إذاعة جيش الاحتلال: مباحثات صفقة تبادل الأسرى تتضمن فجوات صغيرة تخص هوية المحتجزين
شكاوى من صعوبة الأسئلة في ثالث أيام امتحانات نصف العام بالمدارس
إذن قضائي حال وجود تحقيق..رئيس النواب يوضح ضوابط مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل (فيديو)
توطين صناعة الدواء.. توجيهات رئاسية مستمرة وجهود حكومية متواصلة| فيديو
اتحاد أمهات مصر يستطلع رأي الأهالي حول البكالوريا المصرية.. و76% يؤيدون
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 يناير
الداخلية تحارب أباطرة السلاح والكيف.. تطهير البؤر الخطرة بالمحافظات وضبط مخدرات بالملايين
بعد أزمة طائرة أنجولا.. بعثة بيراميدز تصل القاهرة
هل يجوز تكرار العمرة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"سياحة النواب" تناقش أسباب تأخر افتتاح المتحف الأتوني بالمنيا.. وتصدر توصيات عاجلة

اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد
×

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على (اجتماعًا لمناقشة عدد طلبي إحاطة. وتضمنت؛ خروج المنيا من خطة تنشيط السياحة ومبادرة البنك المركزي في تطوير المناطق والفنادق، وتأخر افتتاح المتحف الأتوني بالمنيا، والذي كان مقررًا افتتاحه منذ عدة سنوات. حضر الاجتماع رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية بوزارة السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، ورئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية، ورئيس قطاع المتاحف، والمشرف على إدارة هندسة المتاحف. 

وقالت النائبة نورا علي، إن الاجتماع يتضمن موضوعين غاية في الأهمية يعززان استراتيجية الدولة في تعزيز الاهتمام بكافة المناطق السياحية وتوفير منتج جيد ومتنوع. 

وشددت على ضرورة تزامن مثل هذه المشروعات بخطة ترويج جيدة تبرز قيمة وكنوز المقصد وتوفر كافة المعلومات اللازمة أمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم. 

وقال عمرو القاضي، إن الهيئة لها موقع على الانترنت بأربعة لغات وجاري إضافة أربعة لغات أخرى لتسهيل البحث على المعالم المصرية على شبكة الانترنت.

 وأشار إلى أن عملية الترويج تتم من خلال طرق متعددة منها استغلال البلوجر والانفلونسروالفنانين لزيارة الأماكن الأثرية وتقاس هذه العملية بنسب المشاهدة.

وأوضح أن الهيئة بصدد طرح مشروع ضخم لتصوير بعض المقاصد الأثرية والسياحية لتنشيط حركة السياحة.   

وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة على ضرورة تطوير آليات الترويج والتسويق وخاصة فيما يتعلق ببدء الحملة الترويجية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، واستثمار هذا الحدث ليضعنا في صدارة المقاصد السياحية على مستوى العالم.

وأوصت اللجنة بإعداد حملات إعلانية تتناسب وطبيعة كل سوق سياحي، والقيام بحملة دعائية للوجهات السياحية المصرية مترجمة بكل لغات العالم وإتاحتها على جميع المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية.

 كما أوصت بتحديث آليات الترويج والاستعانة بشكل أكبر بالتسويق الإلكتروني، وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لمصر، وترجمته للعديد من اللغات وإضافة اللغة العربية، وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية، والتنسيق مع كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها.

وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الأول توصي اللجنة الخاصة بمبادرة البنك المركزي أوصت بضرورة إدراج المحافظات والمقاصد السياحية ضمن مبادرات البنك المركزي القادمة بهدف التوسع في انشاء فنادق جديدة وخاصة في محافظة المنيا. 

كما أوصت بضرورة قيام وزارة السياحة بالتفتيش ومتابعة مدى صلاحية المنشآت الفندقية للإقامة بهدف رفع كفاءة تلك المنشآت لضمان استخدامها واستغلالها ومدى جاهزيتها لدخولها منظومة استقبال السائحين. 

كما أوصت بطرح تيسيرات استثمارية لإقامة بعض الفنادق والمنتجعات السياحية بالقرب من المناطق السياحية والأثرية بالمنيا، ووضعها ضمن برامج الهيئة للترويج السياحي للمقاصد السياحيّة المصرية.

 وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الثاني أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من المتحف الاتوني وبدء العمل به والترويج له، ومطالبة قطاع المتاحف بوزارة السياحة والاثار في موعد أقصاه أسبوعين، بموافاة اللجنة بملف يتضمن شروط التعاقد بين الشركة المنفذة لأعمال المتحف. 

كما طالبت اللحنة بموافاتها بأسباب التأخر في انجاز المتحف، والإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المتسبب في التأخير من عام 2004 حتى عام 2025.

مجلس النواب وزارة السياحة المناطق السياحية لجنة السياحة والطيران المدني النائبة نورا على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب وكولر

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة| موكوينا يرحب بتدريب الأهلي.. وصفقتان في الميركاتو الشتوي

أسعار الدواجن

بعد وصولها لـ100 جنيه.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13-1-2025

أصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر فبراير.. وقرار عاجل من التأمينات الاجتماعية

زيزو

والده غضبان.. أزمة جديدة بين زيزو ومسئولي الزمالك

عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025

عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025

أكرم توفيق

تفاصيل مكالمة الخطيب لـ أكرم توفيق في أبيدجان

تريزيجيه

خبير لوائح يعلن عن خبر محزن لجماهير الأهلي بشأن تريزيجيه

الغندور

تطورات جديدة في انضمام إيفرتون للأهلي

ترشيحاتنا

كلية طب الأسنان

بحضور مفتي الجمهورية.. أسنان بنين الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي الأول برعاية الإمام الأكبر

الجامع الأزهر يناقش أحكام الطهارة

الجامع الأزهر يناقش أحكام الطهارة بلغة الإشارة لذوي الهمم

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بـ إصدار جديد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن يوميا؟

اللبن
اللبن
اللبن

أبرزها الالتهاب المزمن.. العلاقة بين جرثومة المعدة والسرطان

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

مركونة من 30 سنة.. شاهد إعادة إحياء سيارة BMW E30

سيارة BMW
سيارة BMW
سيارة BMW

تكات المطاعم .. طريقة عمل الفول الإسكندراني

الفول
الفول
الفول

فيديو

المتهم

ضبط قائد جرار ألقى مخلفات الصرف الصحى بمجرى مائى بالشرقية

رضا حامد

رجلك و القبر … رضا حامد يكشف قصة اختفائه عن الساحة الفنية

سميرة سعيد وابنها

شادي النابلسي.. أعظم إنجاز في حياة سميرة سعيد وقصة انفصالها عن والده

نادي بيراميدز

هبوط اضطراري .. إيه اللي حصل لطائرة بيراميدز في أنجولا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تأسيس الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الافتتاح الذي ينتظره العالم

المزيد